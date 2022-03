Jupiler Pro League - Ritchie De Laet absent pour une durée indéterminée

L'Antwerp sera privé de son défenseur et capitaine Ritchie De Laet pour une durée indéterminée, a annoncé le club anversois lundi. "Ritchie a besoin de repos pour permettre à son corps de se remettre complètement après une saison longue et éprouvante", a communiqué le Great Old.

De Laet, 33 ans, était titulaire dimanche lors du derby remporté 2-1 contre le Beerschot mais avait été remplacé après 33 minutes. Un remplacement qui n'avait pas plu au capitaine anversois. "Ritchie a dû composer avec plusieurs blessures ces derniers temps et a continué à jouer jusqu'à qu'il n'en soit plus capable. Il est désormais important que Ritchie revienne à 100% de sa forme avant de pouvoir remonter sur un terrain. Le club lui donnera le temps nécessaire et il a déjà débuté des soins", peut-on lire dans le communiqué. L'Antwerp occupe la troisième place en Jupiler Pro League avec 56 points, un de plus qu'Anderlecht, quatrième, avant le duel entre les deux équipes dimanche au Lotto Park (13h30). (Belga)