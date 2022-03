La circulation des trains entre Anvers et Saint-Nicolas reste perturbée lundi matin

La circulation des trains entre Anvers et Saint-Nicolas reste perturbée lundi matin. Les travaux entrepris au cours des deux semaines passées ne sont pas encore terminés, indique le gestionnaire d'infrastructures, Infrabel.L'horaire en place durant les vacances de printemps reste de mise. Ce qui peut engendrer des embarras lundi matin pour les voyageurs entre Anvers et Saint-Nicolas. Certains trains sont déviés, d'autres supprimés temporairement sur leur parcours. Des navettes de bus sont mises en place localement et des trams peuvent aussi être empruntés à la place. Infrabel présente ses excuses aux voyageurs pour les désagréments. (Belga)