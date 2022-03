Le mercure grimpera au fur et à mesure de la semaine

Les températures seront de plus en plus douces au fil de la semaine, avec des maxima atteignant jusqu'à localement 16 degrés jeudi, indique l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Le temps devrait rester ensoleillé et sec au moins jusqu'à jeudi.

Lundi après-midi, les rares champs nuageux encore présents très localement disparaîtront et le ciel deviendra partout serein. Les maxima, un peu frais pour la saison, évolueront entre 2 degrés en Haute Ardenne et localement 7 voire peut-être même 8 degrés en plaine, sous un vent modéré d'est. Cette nuit, les minima, partout négatifs, oscilleront entre -6 ou -7 degrés dans certaines vallées ardennaises et par endroits -1 degré ailleurs. Mardi, le temps sera ensoleillé avec des maxima allant de 5 degrés en Haute Ardenne à 10 ou 11 degrés en plaine, conformes aux valeurs de saison. Mercredi, le temps sera toujours sec et bien ensoleillé. L'après-midi, quelques nuages arriveront sur l'ouest du pays. Les maxima se situeront entre 9 ou 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 14 voire localement 15 degrés en plaine. Jeudi, une perturbation affaiblie traversera le pays d'ouest en est. Le ciel sera donc plus nuageux avec un risque d'une averse. Les maxima varieront de 10 degrés en Hautes-Fagnes à 15 ou 16 degrés en Campine. Vendredi, à l'avant d'une perturbation ondulant sur la Manche et les îles Britanniques, le temps restera généralement sec avec pas mal de nuages d'altitude. En fin de journée, le risque d'un peu de pluie augmentera sur l'ouest du pays. Les maxima se situeront entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés en plaine, sous un vent modéré de sud-sud-est. (Belga)