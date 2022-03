Les Etats-Unis déploient des troupes supplémentaires en Lituanie

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annoncé le déploiement de troupes américaines supplémentaires dans les pays baltes. Dans les prochains jours, 400 soldats devraient arriver en Lituanie, a-t-il déclaré lundi après une rencontre avec son homologue Gabrielius Landsbergis à Vilnius.Après l'attaque russe contre l'Ukraine, les Etats-Unis avaient déployé environ 7.000 soldats supplémentaires en Europe. Une partie de ce contingent doit désormais être déployée en Lituanie, pays membre de l'UE et de l'Otan. Parallèlement, Blinken a assuré la Lituanie et les deux autres pays baltes de la solidarité des Etats-Unis. L'obligation d'assistance mutuelle de l'Otan serait "intangible". Depuis 2014, les Etats-Unis déploient des unités pour des manœuvres à la frontière orientale de l'Otan. Selon des données lituaniennes, environ 500 soldats américains sont actuellement stationnés en Lituanie. Des troupes allemandes sont présentes également, sur la base de Rukla précisément. Les trois États baltes ont une frontière commune avec la Russie, la Lituanie et la Lettonie avec la Biélorussie, alliée de la Russie. "Nous sommes très préoccupés par la détérioration de la situation sécuritaire dans les pays baltes", a déclaré le président lituanien Gintanas Nauseda. L'"agression impitoyable de la Russie contre l'Ukraine" montre une fois de plus qu'elle constitue une menace à long terme pour la sécurité européenne. Nauseda et Landsbergis se sont prononcés en faveur d'un nouveau renforcement du flanc est de l'Otan. Tous deux ont en outre souligné que l'Ukraine devait être soutenue avec tout ce dont elle a besoin pour se défendre. "Nous ne pouvons pas permettre que des villes ukrainiennes deviennent un autre Srebrenica, Grozny ou Alep. L'aide à l'Ukraine doit se poursuivre", a déclaré M. Landsbergis. (Belga)