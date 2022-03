USA: 300 migrants haïtiens s'échouent en Floride, près d'un club de luxe

Quelque 300 migrants haïtiens sont arrivés dimanche en Floride, dans le sud des Etats-Unis, à bord d'une embarcation en bois, s'échouant tout près d'un club privé de luxe, ont annoncé les autorités locales.Le bateau, bondé, s'est échoué vers 14h30 HB devant l'Ocean Reef Club, un club privé de luxe situé à North Key Largo, dans l'archipel des Keys, au large de la pointe sud de la Floride, a indiqué le bureau du sheriff du comté de Monroe, cité par le Miami Herald. "Selon de premières informations, les personnes impliquées dans cette affaire de trafic présumé sont haïtiennes", ont indiqué les gardes-côtes sur Twitter. "Quelque 300 migrants, dont beaucoup avaient besoin de soins médicaux" se trouvaient à bord, a indiqué sur Twitter Walter N. Slosar, responsable de patrouille des douanes américaines. Au moins 163 d'entre eux ont nagé jusqu'au rivage, a ajouté ce responsable, qui a également posté une photo du navire, bondé et gîtant fortement. Un autre cliché montre une vingtaine de personnes enveloppées dans des serviettes, sur la rive, apparemment près de vêtements mouillés. Le service américain des douanes et de la protection des frontières a annoncé l'ouverture d'une enquête. C'est la troisième fois en une semaine que les autorités américaines interceptent des migrants haïtiens cherchant à atteindre les Etats-Unis. Vendredi, un groupe de 123 personnes avait été interpellé à bord d'un petit bateau au large d'Anguilla Cay (ouest des Bahamas) par les gardes-côtes. Dimanche dernier, ces derniers avaient intercepté plus de 140 personnes au large d'Andros, la plus grande île des Bahamas. Les passeurs de clandestins utilisent les Bahamas - un archipel à environ 80 km des côtes de la Floride - comme point de départ pour faire entrer aux Etats-Unis des personnes souvent originaires d'autres pays des Caraïbes comme Haïti. (Belga)