WTA Indian Wells - Kirsten Flipkens se hisse au second tour des qualifications

Kirsten Flipkens s'est qualifié pour le deuxième et dernier tour des qualifications du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells, joué sur surface dure et doté de 8.369.455 dollars, lundi aux Etats-Unis.

Flipkens, 333e mondiale, s'est imposée en deux sets 7-5, 6-3 en 1h28 face à l'Américaine Lauren Davis, 92e mondiale et tête de série N.8 des qualifications. Pour une place dans le tableau final, Flipkens affrontera l'Américaine Catherine Mcnally (WTA 172) ou l'Allemande Anna-Lena Friedsam, 184e mondiale et tête de série N.23 des qualifications. Greet Minnen, 80e mondiale et tête de série N.1 des qualifications, est elle opposée à la Japonaise Mai Hontama, 126e mondiale, au premier tour. Elise Mertens, 23e mondiale, est elle directement qualifiée pour le tableau final. Le tirage au sort est prévu mardi à 0h00 heure belge. (Belga)