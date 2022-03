Des aveugles et mal-voyants ont goûté au plaisir de la conduite sur le circuit de Mettet

Des aveugles et mal-voyants ont pu conduire mardi sur le circuit de Mettet. L'action était organisée pour la cinquième fois par l'association française "Les Non-Voyants et leurs Drôles de Machines", en partenariat avec l'auto-école Bara de Fontaine-L'Evêque, l'auto-école Yanic de Vienne (France) et la direction du circuit.Dix participants, dont deux venus du Sud de la France, ont pu goûter toute la journée au plaisir de la conduite avec un encadrement spécifique et des voitures à doubles commandes. Cerise sur le gâteau, une Renaut Mégane 4 RS de 280 chevaux a été mise à leur disposition. L'initiative émane du Belge Luc Costermans, bénévole pour l'association. Celui-ci a perdu la vue en 2004 mais n'a rien perdu de sa passion pour l'automobile. Il propose aujourd'hui des stages de conduite ouverts aux personnes déficientes visuelles. En 2008, il a aussi battu le record du monde de vitesse pour une personne non-voyante (308 km/h au volant d'une Lamborghini). Une action similaire sera à nouveau proposée sur le circuit de Mettet le 4 novembre, ont déjà annoncé les organisateurs. (Belga)