Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine aurait approuvé seulement un des 10 couloirs humanitaires proposés par la Russie

Kiev n'aurait approuvé "qu'un seul des dix corridors humanitaires proposés par la Russie à la partie ukrainienne", a déclaré mardi devant la presse le chef du Centre de gestion de la défense nationale russe, Mikhail Mizintsev, selon des informations relayées par l'agence d'Etat russe Tass.

"Malheureusement, Kiev n'a accepté qu'un seul itinéraire - de Sumy à la frontière polonaise en passant par Poltava - sur les dix couloirs humanitaires proposés à la partie ukrainienne, à savoir deux de Kiev, Tchernigov, Sumy, Kharkiv et Marioupol, dont un de chaque ville vers la Fédération de Russie, ainsi qu'un à travers les territoires contrôlés par Kiev vers la Pologne, la Moldavie et la Roumanie", a-t-il déclaré. Selon M. Mizintsev, 723 personnes ont été évacuées jusqu'à présent par cet itinéraire, dont 576 Indiens, 115 Chinois, 20 Jordaniens et 12 Tunisiens, d'après les informations relayées par Tass. (Belga)