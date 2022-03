La situation médicale en Ukraine est préoccupante, estime Médecins sans frontières

La guerre en Ukraine rend de plus en plus difficile l'aide aux blessés, a déclaré mardi Médecins sans frontières (MSF).

L'approvisionnement des hôpitaux n'est plus aussi performant qu'avant le début des combats, a ainsi déclaré le directeur général de l'organisation humanitaire, Christian Katzer, à la chaîne de télévision publique allemande ZDF. À Odessa, par exemple, l'approvisionnement en nourriture s'est effondré. "En outre, les médicaments importants ne peuvent même plus être commandés", a déclaré Katzer. MSF a plusieurs équipes en Ukraine, notamment dans la capitale Kiev ainsi qu'à Marioupol et Odessa. Fournir une aide efficace est néanmoins difficile, a encore assuré Christian Katzer. "Pour le moment, la situation dans de nombreuses régions de l'Ukraine est encore à ce point confuse qu'il n'est pas vraiment possible de travailler." (Belga)