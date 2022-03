Soixante personnes à Bruxelles dénoncent un manque de respect des femmes par la Justice

Une soixantaine de personnes se sont rassemblées mardi matin devant le tribunal de la famille de Bruxelles, pour dénoncer la manière dont les femmes sont parfois considérées dans le traitement judiciaire de leur dossier. A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars, les manifestants et manifestantes ont rappelé que des efforts importants étaient encore à faire au niveau d'une meilleure prise en considération des difficultés propres aux femmes dans les procédures judiciaires pour violence conjugale ou intrafamiliale.

L'action était organisée par l'association Fem&Law, qui rassemble des juristes féministes, et par le collectif "Les Mères Veilleuses", pour alerter sur les difficultés que rencontrent les femmes qui font appel à la justice, notamment en matière familiale. "Que cela soit des propos déplacés, voire violents, exprimés en salle d'audience par un ou une magistrate à l'égard d'une femme, ou une minimisation de faits de violence conjugale dans le cadre des procédures de divorce, le parcours d'une femme devant les tribunaux pour faire reconnaître ses droits est souvent compliqué", ont relaté les organisatrices. "Il y a des magistrats qui ne veulent pas parler des violences subies, ou n'en tiennent pas compte dans leur décision. De plus, les procédures devant les tribunaux sont longues et coûteuses, ce qui rend la vie des femmes encore plus difficile, surtout celles qui vivent une situation de précarité et de violence", ont-elles ajouté. "Nous avons écrit au tribunal de la famille de Bruxelles pour demander un entretien avec des magistrats. L'idée est d'ouvrir un espace de dialogue au sujet des difficultés rencontrées par les femmes lors de procédures judiciaires les impliquant, mais aussi d'entendre les magistrats sur leurs situations concrètes de travail", ont informé les deux associations féministes. (Belga)