Coupe du monde de ski alpin - Le Norvégien McGrath s'offre le slalom Flachau, Armand Marchant 27e et hors des finales

Le Norvégien Atle Lie McGrath a remporté le slalom de Flachau, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, mercredi, en Autriche. Armand Marchant a terminé 27e et ne pourra pas prendre part aux finales de Courchevel/Meribel, réservées au top-25 du général de la discipline.

McGrath occupait la deuxième position après la première manche, à 97/100e de l'Autrichien Johannes Strolz, qui semblait filer vers la deuxième victoire de sa carrière. Mais Strolz commettait une erreur dans la seconde partie du parcours et devait se contenter de la quatrième place à 66/100e du vainqueur. McGrath réussissait, lui, une bonne deuxième manche pour l'emporter avec un total de 1:52.51. Le Norvégien, 21 ans, s'offre le premier succès de sa carrière en Coupe du monde. Pour la quatrième fois de la saison, Armand Marchant s'était qualifié pour la seconde manche, réalisant le 28e temps de la première (56.25). Troisième à s'élancer, le Thimistérien commettait une erreur dans la deuxième partie du parcours. Il parvenait à terminer sa manche, mais devait se contenter de la 27e place, à 4.07 de McGrath. Ce résultat le place au 29e rang du classement du petit globe du slalom, après neuf épreuves, insuffisant pour accéder aux finales de Courchevel/Méribel (16-20 mars) réservées au top-25 de la discipline. Avec 71 points, Marchant reste notamment derrière l'Autrichien Fabio Gstrein, le Bulgare Albert Popov et l'Américain Luke Winters qui se partagent la 24e place avec 97 unités. Le Norvégien Henrik Kristoffersen (371 points) reste en tête de ce classement devant son compatriote Lucas Braathen (323). Le classement général du gros globe est toujours dominé par le Suisse Marco Odermatt avec 1.239 points devant le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (1.050). Il reste deux slaloms géants à Kranjska Gora, en Slovénie, les 12 et 13 mars, avant les finales de Courchevel/Meribel. (Belga)