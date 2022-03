Europa League - Francfort prend une option contre le Betis, Lyon l'emporte à Porto

Les deux premiers huitièmes de finale aller de l'Europa League ont déjà eu lieu ce mercredi en début de soirée, alors que les autres rencontres auront lieu, comme à l'habitude, jeudi.

L'Eintracht Francfort s'est imposé 1 but à 2 à Séville face au Betis. Filip Kostic avait ouvert le score (14e) et c'est Nabil Fekir qui égalisait à la demi-heure de jeu (30e). Une poignée de secondes plus tard, l'ancien trudonnaire Daichi Kamada remettait les Allemands aux commandes (32e) et donnait déjà au score son allure finale malgré un penalty accordé à Francfort au retour des vestiaires mais galvaudé par Rafael Borré (52e). Le match a eu lieu à une date différente pour ne pas interférer avec la rencontre entre le FC Séville et West Ham jeudi soir. Dans l'autre rencontre, l'Olympique lyonnais a remporté une belle victoire à l'Estadio do Dragao de Porto grâce à un unique but de Lucas Paqueta (59e). Porto pensait avoir égalisé en toute fin de rencontre mais le but de l'ex-anderlechtois Chancel Mbemba était annulé pour hors-jeu (90e+5). Jason Denayer, de retour de blessure, est resté tout le match sur le banc. Les deux matchs retours auront lieu le jeudi 17 mars. (Belga)