La plupart du matériel médical et des médicaments envoyés en Ukraine sont arrivés

La plupart des médicaments et du matériel médical envoyés par la Belgique à destination de l'Ukraine est arrivée dans le pays, ressort-il d'une visite rendue mercredi par la ministre de la Coopération, Meryame Kitir, à un entrepôt dans la ville polonaise de Pabianice.

La Belgique a envoyé la semaine passée pour 3,4 millions d'euros de médicaments et de matériel médical (anasthésiant, analgésique, gants chirurgicaux, seringues, etc.) dont la livraison s'est déroulée sous la supervision du Centre de coordination de la réaction d'urgence de la Commission européenne. Ce matériel transite par l'entrepôt de Pabianice. Ce lieu est la propriété de la société de logistique médicale NEUCA qui met des surfaces à disposition de l'Agence polonaise des réserves stratégiques (RARS) qui à son tour effectue les livraisons aux autorités ukrainiennes. Le transport se déroule en camion ou en train. Les responsables de ce centre ne pouvaient dire quel était le matériel belge déjà livré à l'Ukraine et en quelle quantité. La Belgique acheminera au total 15 camions de matériel. La Belgique a débloqué mardi deux millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire à l'Ukraine, ce qui porte le montant total à cinq millions d'euros. Les trois premiers millions ont été utilisés par le biais du Comité International de la Croix Rouge (CICR). Les deux suivants passeront par le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (BCAH). (Belga)