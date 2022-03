Un service bancaire disponible pour les réfugiés ukrainiens, indique Febelfin

Les banques belges proposent un service bancaire de base aux Ukrainiens qui ont dû quitter leur pays à cause de la guerre, a indiqué mercredi la fédération belge du secteur financier, Febelfin dans un communiqué. Le service bancaire permet d'effectuer des opérations de base à un tarif réduit.

"L'accès à un compte bancaire est essentiel pour pouvoir fonctionner dans notre société", estime la fédération. "Les règles d'identification existantes pour l'établissement d'une relation de clientèle habituelle s'appliquent également au service bancaire de base: la banque demandera le nom et le prénom de la personne, ses date et lieu de naissance et son lieu de résidence", selon Febelfin. Les demandeurs d'asile, les réfugiés reconnus ou les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire peuvent prouver leur identité au moyen d'un document d'identité délivré par les autorités belges, selon l'organisme Depuis le 7 mars 2022, les réfugiés ukrainiens peuvent demander une attestation de protection temporaire qui leur permet également de bénéficier du service bancaire de base, d'après Febelfin. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Febelfin. (Belga)