Conference League - La Gantoise, en forme, veut briller aussi sur la scène européenne

La Gantoise se déplace ce jeudi (18h45) à Salonique, en Grèce, pour affronter le PAOK en 8e de finale aller de la nouvelle Conference League.

En grande forme sur la scène nationale, avec six victoires de suite (cinq en championnat, une en coupe), les hommes de Hein Vanhaezebrouck ont l'occasion d'égaler le meilleur résultat européen de l'histoire du club, à savoir les quarts de finale atteints lors de la Coupe de l'UEFA 1991-1992. Les Buffalos ont accédé directement aux 8e de finale de la Conference League grâce à leur première place dans le groupe B. Le PAOK avait lui fini deuxième du groupe F, devant passer par un tour de barrage remporté au bout du suspense face aux Danois de Midtjylland. Battus 1-0 à l'aller, les Grecs avaient refait leur retard 2-1 au retour. La rencontre s'est poursuivie aux tirs au but où le PAOK a émergé 5-3. Encore en course pour les Champions playoffs et finaliste en coupe de Belgique, La Gantoise connait une période chargée. Mais Vanhaezebrouck ne craint ni l'accumulation des rencontres ni une baisse de régime en Europe en vue du sprint final. Malgré les nombreux matchs, mes joueurs veulent jouer et gagner autant que possible. Que ce soit en Conference League, en coupe ou en championnat, notre mentalité reste la même", a-t-il résumé à la veille de la rencontre. Le retour se jouera jeudi prochain (21h00) à la Ghelamco Arena. (Belga)