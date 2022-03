Eurocoupe féminine de basket - Mauvais départ fatal pour Julie Allemand et l'ASVEL face à Mersin

Les Françaises de Lyon ASVEL se sont inclinées jeudi soir (64-77) face aux Turques de Mersin pour le compte de la manche aller des quarts de finale de l'Eurocoupe féminine de basket. La Belgian Cat Julie Allemand termine la rencontre avec 9 points et 8 passes.

Dominées au rebond pendant 40 minutes, les coéquipières de Julie Allemand ont loupé leur début de match. Rapidement mené de dix unités après dix minutes (12-22), Lyon a couru derrière le score tout au long de la rencontre. Sous l'impulsion de Kayla Alexander (13 points et 7 rebonds), les joueuses locales parvenaient malgré tout à revenir à 4 unités (28-32) avant de voir les Turques repartir de plus belle au retour des vestiaires (45-55). Dewanna Bonner (16 points et 8 rebonds) assurait enfin une large victoire de Mersin (64-77) avant le match retour de ces quarts de finale de l'Eurocoupe féminine de basket qui est prévu en Turquie jeudi prochain, le 17 mars. L'internationale belge Julie Allemand est à créditer d'une bonne prestation avec 9 points (1/2 à 2 points, 2/5 à 3 points et 1/2 aux lancers), 4 rebonds, 8 passes et 1 interception en 37 minutes. (Belga)