Invasion de l'Ukraine - De Sutter souhaite que le fédéral mette rapidement à disposition les bâtiments inoccupés

La ministre de la Fonction publique Petra De Sutter souhaite que les autorités fédérales mettent rapidement à disposition les bâtiments inoccupés afin d'y accueillir des réfugiés ukrainiens. "Le fédéral peut maintenant faire cette recherche via la Régie des bâtiments ou examiner les bâtiments des entreprises publiques pour trouver des places", indique-t-elle dans un communiqué. "Je ne doute pas qu'il y ait encore des bâtiments que nous pouvons réaffecter temporairement pour proposer à des personnes un hébergement d'urgence. Ces listes ont déjà été établies à la suite de précédentes crises de l'accueil."

Pour la ministre, la volonté d'agir dans cette crise d'accueil des réfugiés est un exemple pour d'autres crises. "Si nous pouvons maintenant créer des capacités d'accueil supplémentaires pour les Ukrainiens, nous pouvons également les utiliser pour les autres réfugiés qui se présentent aux portes du Petit-Château. Outre l'accueil des personnes en provenance d'Ukraine, nous devons rester attentifs aux réfugiés des autres régions et des autres pays". Petra De Sutter juge également nécessaire d'examiner comment les organisations compétentes en matière d'asile, comme Fedasil, peuvent faire face à cette crise. "On doit faire en sorte que, sous peu, davantage de personnes puissent être embauchées via le bureau de sélection des autorités fédérales, Selor. En outre, nous examinons en interne comment Fedasil, par exemple, peut recevoir un renfort de personnel." (Belga)