Invasion de l'Ukraine - La Russie suspend ses exportations de céréales vers les pays eurasiatiques

La Russie suspend jusqu'au 31 août l'exportation de blé, d'épeautre, d'orge et de maïs vers les pays de l'espace économique eurasiatique, a fait savoir jeudi le ministère russe des Affaires économiques. Les autorités russes souhaitent disposer de suffisamment de nourriture pour leur propre population. Depuis l'invasion de l'Ukraine, la Russie est frappée de multiples sanctions économiques.Le Bélarus, le Kazakhstan et la Russie ont signé un traité commercial fondant une zone de libre-échange dans la foulée de l'annexion de la Crimée en 2014. Ce traité est entré en vigueur en janvier 2015. L'Arménie et le Kirghizstan ont entre-temps rejoint cette union. La Russie a également suspendu l'export de sucre jusqu'à la même date. (Belga)