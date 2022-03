Invasion de l'Ukraine - Plus d'un million d'enfants ukrainiens ont déjà fui le pays, selon Unicef

Plus d'un million d'enfants ont fui l'Ukraine en deux semaines depuis l'offensive russe dans le pays, selon un décompte de l'Unicef qui recense 7,5 mineurs dans le pays. Au moins 37 enfants ont été tués et 50 blessés dans le conflit, affirme la directrice Catherine Russell mercredi.Elle a en outre dénoncé l'attaque d'un hôpital pédiatrique à Marioupol, théâtre d'âpres combats. "Je suis horrifiée par l'attaque perpétrée aujourd'hui contre une maternité à Marioupol, en Ukraine - une attaque à la suite de laquelle de jeunes enfants et des femmes en train d'accoucher se seraient retrouvés enterrés sous les décombres. Nous ne connaissons pas encore le nombre de victimes, mais nous craignons le pire", a-t-elle commenté. L'organe onusien renouvelle son appel à un cessez-le-feu et juge" inadmissibles" les attaques "contre les civils et les infrastructures civiles, notamment les hôpitaux, les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement et les écoles". Lundi, l'Unicef assurait que des habitations, des écoles, des orphelinats et des hôpitaux avaient été pris pour cible dans les combats. "De nombreuses familles se terrent désormais dans des abris, des tunnels de métro ou des caves, parfois des heures durant. Les femmes accouchent dans des services de maternité de fortune qui disposent de fournitures médicales limitées". En dépit d'un "environnement opérationnel en Ukraine extrêmement complexe", l'Unicef annonçait renforcer ses effectiffs sur place qui compte 135 dans le pays à ce jour. "Par ailleurs, des équipes mobiles de protection de l'enfance soutenues par l'UNICEF vont à la rencontre des enfants, où elles le peuvent, pour leur fournir un soutien psychosocial, ainsi que des services de santé mentale et de protection", assurait Mme Russell, lors du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation humanitaire en Ukraine (Belga)