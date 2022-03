Mondiaux par équipes aux trois bandes - La Belgique est provisoirement deuxième de son groupe

Avec deux victoires et deux défaites, Eddy Merckx et Peter Ceulemans sont à la deuxième place du groupe D après la première journée des Mondiaux par équipes de bilalrd aux trois bandes qui se déroulent actuellement à Viersen, aux Pays-Bas.Merckx a remporté son premier match contre l'Espagnol Daniel Sanchez, 40-32. Peter Ceulemans s'est ensuite incliné 40-29 contre Ruben Legazpi, mais Merckx a remis le couvert contre le Péruvien Guido Sacco, 40-22. Ceulemans a ensuite concédé une autre défaite face à Christopher Tevez, 40-29. Vendredi, les Belges seront confrontés au duo allemand composé de Martin Horne et Ronny Lindemann. Ceux-ci ont également quatre points, mais la moyenne belge est plus élevée. Les deux premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les quarts de finale. (Belga)