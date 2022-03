Tour des Flandres - Mathieu van der Poel fera sa rentrée en Italie avant A Travers la Flandre et le 'Ronde'

Le Néerlandais Mathieu van der Poel disputera le Tour des Flandres le dimanche 3 avril. L'organisateur, Flanders Classics, l'a confirmé jeudi à Belga. Le coureur d'Alpecin-Fenix disputera également A Travers la Flandre le 30 mars. Avant cela, il effectuera sa rentrée à l'occasion de la Semaine Internationale Coppi et Bartali, en Italie.

Van der Poel n'avait pas encore disputé la moindre course sur route cette saison, car il souffrait encore du dos après sa chute durant l'épreuve de VTT des Jeux Olympiques l'été dernier. Les séquelles de cette chute l'avaient d'ailleurs poussé à ne disputer son premier cross que le 26 décembre à Termonde. Le lendemain, il était contraint à l'abandon à Heusden-Zolder. Il avait ensuite déclaré forfait pour la suite de la saison dans les labourés, y compris pour les Mondiaux. En janvier, il avait subi une opération au genou pour soigner une déchirure, qui n'avait aucun lien avec sa blessure au dos. Van der Poel a repris l'entraînement il y a quelques semaines et a effectué un stage en Espagne, à Denia. Sa première course sur route sera la Semaine Internationale Coppi et Barali, du 22 au 26 mars. Place ensuite à deux courses belges, A Travers la Flandre, le mercredi 30 mars, et le Tour des Flandres, le dimanche 3 avril. Deux épreuves qu'il a déjà remportées: en 2019 pour la première citée et 2020 pour le 'Ronde'. (Belga)