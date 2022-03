WTA Indian Wells - Alison Van Uytvanck avance au deuxième tour

Alison Van Uytvanck s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de tennis WTA 1.000 d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 8.369.455 dollars. Jeudi, en Californie, Van Uytvanck, 58e joueuse mondiale, a battu la Hongroise Dalma Galfi (WTA 105) 7-6 (7/3), 6-4 en 1 heure et 43 minutes.

Pour ce premier affrontement entre les deux joueuses, Van Uytvanck prenait le service de son adversaire pour mener 3-1, mais concédait sa mise en jeu à 4-2. A 5-4, elle manquait une première balle de set. La manche se poursuivait jusqu'au jeu décisif où la Grimbergeoise émergeait 7/3. Le deuxième voyait Van Uytvanck faire le break d'entrée. Elle repoussait deux balles de 3-3 sur son service avant de prendre une nouvelle fois le service de son adversaire (5-2). Elle pouvait ainsi servir pour le gain du match. Mais Galfi ne s'avouait pas vaincue et revenait à 5-3 puis à 5-4. Mais Van Uytvanck ne tremblait pas et concrétisait sa première balle de match pour l'emporter 6-4. Au tour suivant, Van Uytvanck défiera la Kazakhe Elena Rybakina, 20e joueuse mondiale et exemptée de premier tour en tant que tête de série N.17. Van Uytvanck a été battue deux fois par Rybakina, en 2019 à Bois-le-Duc et en 2020 à Doha. Plus tard, Maryna Zanevksa (WTA 68) rencontrera l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 54). La gagnante retrouvera ensuite Elise Mertens (WTA 23/N.20), exemptée de 1er tour. (Belga)