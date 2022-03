WTA Indian Wells - Elise Mertens éliminée en double

Elise Mertens, troisième joueuse mondiale en double, et sa partenaire russe Veronika Kudermetova (WTA 6 en double) ne se sont pas qualifiées pour le deuxième tour du double à Indian Wells, tournoi de tennis WTA 1000 doté de 8.369.455 dollars, mercredi, en Californie. La paire belgo-russe, tête de série N.1, s'est inclinée face au duo japonais formé par Eri Hozumi (WTA 48 en double) et Makoto Ninomiya (WTA 32 en double) après une heure et 16 minutes de jeu (6-3; 6-3).

Une autre Belge dispute le tournoi du double, Kirsten Flipkens, associée à l'Indienne Sania Mirza. La Japonaise Shuko Aoyama et la Serbe Aleksandra Krunic seront leurs adversaires au premier tour. En simple, Elise Mertens (WTA 23) est exemptée du premier tour et pourrait retrouver Maryna Zanevska (WTA 68) au deuxième tour, à condition que celle-ci ne vienne à bout au premier tour de l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 54). Alison Van Uyvtanck (WTA 58) affrontera en entrée une joueuse issue des qualifications. (Belga)