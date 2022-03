BNXT League - Charleroi s'impose sans problème face à Den Helder

Le Spirou de Charleroi s'est facilement imposé vendredi soir à domicile face aux Néerlandais de Den Helder (98-50) pour le compte de la 2e journée de l'Elite Silver en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Rapidement, les Carolos ont pris les commandes de la rencontre, s'appuyant sur une belle réussite au périmètre incarné par Milan Samardzic (16 points). Après dix minutes, le marquoir affichait déjà 32-17 et les deux équipes rejoignaient les vestiaires sur la marque de 53-26. Après la pause, la physionomie de la rencontre ne changeait pas (78-44) et Charleroi filait vers une victoire facile (98-50), de quoi conserver le brevet d'invincibilité des équipes belges face à leurs homologues néerlandais. Tim Lambrecht termine meilleur marqueur à Charleroi avec 20 unités. Au classement, Charleroi repasse en tête de l'Elite Silver avec 16 points. Suivent Limburg United (15), Alost (14), Leeuwarden (14), Yoast United (14), Weert (13), Den Helder (13), Amsterdam (12), Liège (12), le Brussels (12) et Den Haag (10). (Belga)