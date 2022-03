Important feu de toiture maîtrisé dans un bloc d'appartements à Jette

Un incendie a été signalé vendredi vers 15h30 dans un bloc d'appartements de quatre étages situé rue de Laubespin à Jette, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Son extinction a nécessité la mobilisation de quatre autopompes et de trois auto-échelles. Les pompiers étaient encore sur place vers 18h30 pour les déblais. Il n'y a pas eu de blessé.La toiture a en partie été démontée pour éteindre le feu. Les pompiers ne parvenaient pas à atteindre le cœur de l'incendie par l'intérieur des appartements. Le feu a ravagé le toit sur une longueur importante du bloc, couvrant quatre de ses entrées. L'incendie est d'origine accidentelle. Il a démarré sur une terrasse arrière située au quatrième étage. Il s'est ensuite propagé à l'isolation et au toit, puis il s'est étendu sur la toiture grâce aux espaces vides et non fermés en dessous. Les occupants de trois appartements déclarés inhabitables devront être relogés via les services communaux jettois. Les pompiers ont recouvert les ouvertures dans la toiture afin d'éviter des dégâts supplémentaires par la pluie annoncée. (Belga)