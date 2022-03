Invasion de l'Ukraine - Le Premier ministre chinois juge la situation en Ukraine "déconcertante"

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a qualifié la situation en Ukraine de "déconcertante, en effet". "Nous espérons sincèrement que la situation va s'améliorer et que la paix reviendra rapidement", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Pékin vendredi, en fin de congrès annuel du parti populaire chinois.Le Premier ministre a en outre déclaré qu'il était important de soutenir la Russie et l'Ukraine dans leurs négociations."Nous soutenons et encourageons tous les efforts qui mènent à un règlement pacifique de la crise", a-t-il souligné. M. Li a appelé à la retenue, affirmé qu'il était important d'éviter que la spirale de tensions devienne hors de contrôle. Cependant, interrogé par un journaliste, le dirigeant a continué de refuser de critiquer la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Il a aussi décrié les sanctions internationales contre la Russie. Ces sanctions selon lui "vont nuire à la reprise économique mondiale. Ce n'est dans l'intérêt de personne". (Belga)