Invasion de l'Ukraine - L'OMS a conseillé à Kiev de détruire les agents pathogènes

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a conseillé à l'Ukraine de détruire les agents pathogènes à risque dans les laboratoires de santé du pays. Il s'agit d'éviter les "fuites éventuelles" qui propageraient des maladies au sein de la population, a précisé l'OMS à l'agence de presse américaine Reuters.L'invasion russe de l'Ukraine, avec les mouvements de troupes et le bombardement des villes, a augmenté le risque de libération d'agents pathogènes si les bâtiments subissent des dommages de guerre, a indiqué l'agence de presse, s'appuyant sur les propos d'experts. Dans un courriel adressé à l'agence, l'OMS a déclaré qu'elle travaillait depuis des années avec les laboratoires ukrainiens pour promouvoir des pratiques de sécurité permettant d'éviter "la dissémination accidentelle ou délibérée d'agents pathogènes". "Dans le cadre de ces travaux, l'OMS a vivement conseillé au ministère de la Santé ukrainien et aux autres organismes compétents de détruire les agents pathogènes à haut risque afin d'éviter d'éventuelles fuites", a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS n'a pas précisé quand elle avait formulé cette recommandation ni quels agents pathogènes sont conservés dans les laboratoires ukrainiens. Il n'est pas non plus certain que l'Ukraine ait suivi ces conseils. L'Ukraine possède plusieurs laboratoires où sont menées des recherches scientifiques sur les maladies infectieuses. Ces laboratoires coopèrent avec l'OMS, l'Union européenne et les États-Unis. On ne sait pas si ces laboratoires ont été endommagés par la violence de la guerre. (Belga)