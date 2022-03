Invasion de l'Ukraine - Plus de 30 civils auraient péris en une vingtaine de jours dans les régions séparatistes

Plus de trente civils ont été tués dans les régions séparatistes pro-russes à l'est de l'Ukraine au cours des trois dernières semaines, rapporte l'agence de presse d'Etat, TASS, citant des représentants séparatistes.Rodion Miroshnik, un représentant de la république auto-proclamée de Lougansk, a fait état d'un bilan de 34 civils tués et de 180 blessés en 22 jours, dans ce qu'il décrit comme "une escalade" de la part des forces ukrainienne dans le Donbass. L'information ne pouvait être recoupée de manière indépendante. Moscou a reconnu les territoires séparatistes de Lougansk et Donetsk comme Etats indépendants fin février. Ensuite les dirigeants de ces républiques auto-proclamées ont fait appel à l'aide du président russe Vladimir Poutine pour se protéger de l'armée ukrainienne. Des offensives russes sont depuis lors menées aussi dans d'autres régions ukrainiennes, déclenchant un exode massif d'Ukrainiens vers l'Ouest. (Belga)