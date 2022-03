ION Hockey League - L'Herakles revient à 3 points du top 4, le Braxgata contaminé par le coronavirus

Un seul des deux matches de rattrapage programmés vendredi soir en ION Hockey League, le championnat de Belgique messieurs de division d'Honneur, a pu avoir lieu. L'Herakles a remporté 2-1 sa rencontre de retard face à la lanterne rouge de l'Antwerp, tandis que l'autre duel anversois entre le Braxgata et le Dragons a dû être remis en raison d'infections au Covid-19 dans les rangs des Boomois.

Nicolas De Kerpel a ouvert le score à Lierre dès la 4e minute, avant qu'Amaury Keusters ne double l'avantage des hommes de Darran Bisley peu après le retour des vestiaires (38e). Jeff De Winter eut beau sauver l'honneur en fin de partie (58e), le marquoir n'évolua plus. Grâce à ce succès l'Herakles grimpe de la 9e à la 6e place. Avec 21 unités, les Lierrois abandonnent la zone dangereuse des relégables pour s'approcher à seulement 3 unités du top 4, détenu dans l'ordre par le Léopold (32 pts), devant la Gantoise (25), le Racing (24) et le Waterloo Ducks (24). L'Antwerp demeure quant à lui 12e et dernier avec 7 points. Jeudi soir, également en guise de rattrapage, le Léopold avait battu le Beerschot 3-1 à domicile, tandis que la Gantoise, en déplacement à l'Orée, avait infligé une sévère défaite 1-7 aux Woluwéens. La remise des matchs du Braxgata vendredi contre le Dragons et dimanche face à Louvain pour cause de contamination ne permettra pas à toutes les équipes de totaliser 16 rencontres de championnat en fin de week-end prochain, lors duquel le leader du Léopold rendra visite au Racing, 3e au classement, dans un derby ucclois au sommet. (Belga)