La fonderie Vulcast, à Messancy, en faillite, 85 emplois y sont menacés

La fonderie Vulcast (ex-Magolux), située à Messancy (province de Luxembourg), s'est déclarée en faillite vendredi, menaçant 85 emplois, a-t-on appris auprès du syndicat chrétien CSC Metea et du cabinet du ministre wallon de l'Economie Willy Borsus.

Des curateurs ont été désignés, précise Vincent Sizaire, secrétaire permanent du syndicat chrétien. "Ils travaillent d'arrache-pied pour trouver un repreneur", dit-il. Il y aurait quelques pistes sur la table. Willy Borsus souhaite, de son côté, que "tout soit fait pour relancer l'activité et préserver un maximum d'emplois". Il précise avoir mobilisé la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne, et l'Agence wallonne aux exportations et aux investissements étrangers (Awex) afin de trouver un repreneur potentiel. (Belga)