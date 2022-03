La Russie engage des poursuites contre Meta pour "appel aux meurtres" de Russes

La Russie a annoncé vendredi engager des poursuites contre Meta pour "appel aux meurtres" de Russes, la maison mère de Facebook et Instagram ayant assoupli son règlement quant aux messages violents destinés à l'armée et aux dirigeants russes.Le puissant comité d'enquête de Russie a indiqué lancer ses investigations "du fait des appels illégaux aux meurtres de ressortissants russes de la part des collaborateurs de la société américaine Meta". Le Parquet russe a lui demandé de classer le géant de l'internet organisation "extrémiste" et de bloquer l'accès à Instagram dans le pays. (Belga)