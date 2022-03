Le "prix du travail" diminue pour les personnes en situation de handicap

Le Moniteur belge a publié vendredi un arrêté royal qui diminue le "prix du travail" pour les personnes en situation de handicap, a annoncé la ministre Karine Lalieux. Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er octobre 2021.Le texte prévoit, dans le cadre du calcul du montant de l'allocation d'intégration, le relèvement de l'abattement sur les revenus du travail à 63.000 euros par an, au lieu de 23.356 euros auparavant. En d'autres termes, ces travailleurs ne subiront plus d'effet négatif sur le montant de leur allocation s'ils dépassent ce seuil de revenus annuels. "Grâce à cette réforme, environ 50.000 personnes bénéficieront d'une révision de leur allocation d'intégration à laquelle certains pourront enfin prétendre et d'autres verront le montant augmenter. Avec la suppression du prix de l'amour depuis le 1er janvier 2021 et la hausse structurelle de l'allocation de remplacement de revenus de plus de 20% d'ici 2024, la diminution de l'impact du prix du travail renforce lui aussi le pouvoir d'achat des personnes en situation de handicap", a expliqué la ministre. L'application de la mesure signifiera par exemple une augmentation de l'allocation d'intégration de plus de 250 euros par mois pour une personne en situation de handicap (catégorie 2) avec un revenu de 30.000 euros par an. L'allocation d'intégration est destinée à compenser les coûts supplémentaires que rencontre une personne en situation de handicap afin qu'elle puisse participer pleinement à la vie sociale. Un abattement trop faible revenait à sanctionner ou décourager les personnes pouvant travailler et désireuses de participer au marché de l'emploi puisque cela avait un impact négatif sur leur allocation d'intégration. La diminution du prix du travail est l'une des mesures du Plan d'action fédéral Handicap. (Belga)