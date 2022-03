Météo - Un week-end entre nuages et éclaircies

Le week-end sera marqué par un temps alternant entre nuages et éclaircies, d'après les prévisions vendredi à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.

Vendredi après-midi, le temps sera d'abord encore ensoleillé mais, ensuite, les nuages d'altitude deviendront de plus en plus denses à partir du sud-ouest. En fin de journée, le ciel deviendra très nuageux en beaucoup d'endroits, et les premières pluies pourraient déjà toucher la Flandre Occidentale ainsi que l'ouest du Hainaut. Il fera encore très doux avec des maxima de 11 à 14 degrés en Ardenne, et autour de 15 ou 16 degrés ailleurs. Samedi matin, des éclaircies seront possibles sur les régions situées au nord du sillon Sambre et Meuse. Ensuite, les champs nuageux deviendront plus nombreux sur la majeure partie du territoire avec, l'après-midi, quelques faibles pluies ou ondées passagères par endroits. Les maxima seront compris entre 9 ou 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 13 ou 14 degrés dans le centre du pays. Dimanche, une zone de précipitations peu active envahira notre pays. Les éclaircies laisseront progressivement la place à un ciel très nuageux avec parfois quelques pluies sporadiques à partie de l'ouest. Les maxima varieront entre 9 et 14 degrés avec un vent modéré à parfois assez fort de sud. Les rafales pourront atteindre 55 km/ h. (Belga)