Missiles nord-coréens: Washington sanctionne des personnes et entités russes

Washington a annoncé vendredi prendre des sanctions économiques à l'encontre de deux personnes et trois entités russes, accusées d'avoir soutenu la Corée du Nord dans ses deux essais récents de missiles, présentés comme des tests de lancement d'un satellite.La Corée du Nord "continue de tirer des missiles balistiques en violation flagrante du droit international, ce qui constitue une grave menace pour la sécurité mondiale", a déclaré le sous-secrétaire américain au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, qui précise que ces sanctions "répondent à cette menace en ciblant un réseau d'individus et d'entités basés en Russie complices d'avoir aidé la Corée du Nord à se procurer des composants pour ses systèmes de missiles balistiques illégaux". (Belga)