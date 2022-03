Premier League: Manchester United récupère Cristiano Ronaldo pour affronter Tottenham

Manchester United pourra de nouveau compter sur Cristiano Ronaldo pour affronter Tottenham samedi en championnat. Le Portugais a repris l'entraînement jeudi. "Il s'est bien entraîné et il est prêt pour le match contre Tottenham", a assuré Ralf Rangnick, l'entraîneur des Red Devils vendredi en conférence de presse.

Ronaldo, 37 ans, avait manqué le derby contre Manchester City dimanche dernier (défaite 4-1) à cause d'une blessure à la hanche. Les Red Devils récupèrent aussi Edinson Cavani (aine) et Raphaël Varane (covid). Luke Shaw (covid) et Scott McTominay (mollet) sont eux toujours absents. Manchester United occupe actuellement la cinquième place en championnat avec 47 points, un de moins qu'Arsenal, quatrième avec trois matchs de moins. (Belga)