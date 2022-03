Thomas Detry glisse à la 65e place mais passe le cut en Afrique du Sud

Thomas Detry a perdu du terrain et pointe désormais à la 65e place du MyGolfLife Open (DP World Tour/1,5 million de dollars), qui se tient sur le parcours du Pecanwood golf & country club, après la deuxième journée disputée vendredi à Hartbeespoort en Afrique du Sud.

Le Bruxellois de 29 ans, 50e au départ vendredi, a connu une journée moins régulière. Il a rendu une carte de 70 coups, deux sous le par, après six birdies, deux bogeys et un double bogey. Jeudi, il avait joué 68. Avec un total de six coups sous le par, la limite pour le cut, Detry accuse onze longueurs de retard sur le Sud-Africain Hennie Du Plessis, unique leader à 17 coups sous le par après une journée ponctuée par un score de moins sept. Un trio composé des Espagnols Nacho Elvira et Pablo Larrazabal ainsi que du Sud-Africain Tristen Strydom (-16) se partage la 2e place. (Belga)