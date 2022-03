Tournoi des Six Nations - La France s'impose au pays de Galles et n'est plus qu'à une victoire du Grand Chelem

La France s'est imposée 9-13 sur le terrain du pays de Galles en ouverture de la 4e journée du tournoi des Six Nations vendredi à Cardiff.

Avec ce quatrième succès en autant de rencontres, la France n'est plus qu'à une victoire du Grand Chelem (terminer le tournoi invaincu) avant de recevoir l'Angleterre le samedi 19 mars. Le 'XV du Coq' compte désormais 18 points en tête du classement, sept de plus que l'Irlande et huit de plus que l'Angleterre qui s'affrontent samedi à 17h45. Plus tôt, l'l'Italie reçoit l'Écosse à 15h15. Tenant du titre, le pays de Galles occupe lui la quatrième place avec 6 points devant l'Écosse (5) et l'Italie (0). (Belga)