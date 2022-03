Coronavirus - La Chine rapporte le plus grand nombre de cas de Covid-19 depuis deux ans

La Chine a rapporté samedi son plus grand nombre quotidien de cas de Covid-19 depuis l'épidémie de Wuhan il y a deux ans. La Commission nationale de la santé a signalé 1.524 cas, dont 1.084 asymptomatiques.Un confinement a été imposé vendredi à Changchun, ville dans le nord-est du pays, après que des centaines de cas y ont été détectés. Selon les règles strictes, seule une personne par foyer peut quitter son domicile tous les deux jours pour aller faire des courses. Les 9 millions d'habitants de la ville seront soumis à des tests de dépistage du virus. Après l'épidémie de Wuhan au début de l'année 2020, la Chine a adopté une politique "zéro Covid" et les autorités ont rapidement pris des mesures strictes pour empêcher la propagation du virus. Au cours des deux dernières années, les épidémies ont été enrayées grâce à des tests de masse et des confinements. (Belga)