Invasion de l'Ukraine - Ukraine: Zelensky en appelle aux mères de soldats russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi les mères de soldats russes à empêcher que leurs fils soient envoyés à la "guerre" en Ukraine."Je veux le dire encore une fois aux mères russes. Particulièrement, aux mères de conscrits. N'envoyez pas vos enfants à la guerre dans un pays étranger", a déclaré M. Zelensky, dans une nouvelle adresse vidéo diffusée sur Telegram. "Vérifiez où est votre fils. Et si vous avez le moindre soupçon que votre fils pourrait être envoyé à la guerre contre l'Ukraine, agissez immédiatement" pour empêcher qu'il soit tué ou capturé, a-t-il lancé. "L'Ukraine n'a jamais voulu cette guerre terrible. Et l'Ukraine ne la veut pas. Mais elle se défendra autant qu'il faudra", a ajouté le président ukrainien. Mercredi, la Russie a pour la première fois reconnu la présence de conscrits en Ukraine et annoncé qu'un certain nombre d'entre eux avaient été faits prisonniers, Moscou affirmant jusque-là que seuls des soldats de métier y combattaient. Cette annonce est intervenue alors que les appels de mères sans nouvelles de leurs fils envoyés en Ukraine se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Pour sa part, l'Ukraine a déjà invité la semaine dernière les mères de soldats russes capturés sur son territoire à venir les chercher, Kiev affirmant avoir fait des dizaines de prisonniers depuis le début de l'invasion du pays par Moscou. Le ministère de la Défense ukrainien a alors publié les numéros de téléphone et un courriel via lesquels les mères pouvaient obtenir des informations sur leurs fils prisonniers en Ukraine. (Belga)