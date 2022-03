Le BANAD festival met l'Art Nouveau et l'Art Deco à l'honneur pendant trois week-ends

Dès ce samedi et pour trois week-ends, le festival Bruxelles Art Nouveau Art Deco (BANAD) investit la capitale pour mettre à l'honneur le patrimoine architectural et artistique bruxellois. Au programme : des visites guidées d'intérieurs privatifs, des conférences, des activités familiales, des balades inclusives, mais aussi une Foire d'objets et un Salon des restaurateurs.Les visiteurs et visiteuses pourront partir à la découverte d'une cinquantaine de lieux remarquables habituellement fermés au public. Chaque week-end sera consacré à une zone géographique de la capitale afin de faciliter la découverte de plusieurs lieux dans un même quartier. Après deux années bouleversées par la pandémie de Covid-19, cette sixième édition est placée sous le signe du retour et de la reconquête. Pour la première fois, les visites permettront l'accès à l'ancienne Banque Brunner (rue de la Loi), à l'ancien Institut Coppez (avenue de Tervueren) ainsi qu'à la maison-atelier du peintre Arthur Rogiers (rue Charles-Quint), sans oublier la Maison Van Hoof (boulevard Lambermont) ou encore l'ancien Hôtel de l'Administration de la Régie des Télégraphes et Téléphones (rue des Palais). Au cours du dernier week-end, les Urban Sketchers, une communauté internationale qui pratique le dessin "in situ", c'est-à-dire d'après l'observation directe de la vie urbaine et quotidienne, invitera des artistes à illustrer les lieux visités. Pour la clôture, le BANAD a convié plusieurs artistes au café-théâtre "L'Os à moelle" pour une plongée burlesque et sensuelle dans les Années folles. Toutes les informations et le programme complet se trouvent sur le site www.banad.brussels. (Belga)