L'Italie gèle un yacht d'un autre oligarque russe pour 530 millions d'euros

Les autorités italiennes ont annoncé samedi avoir gelé un yacht d'une valeur de 530 millions d'euros appartenant à l'oligarque russe Andrei Melnichenko, visé par les sanctions de l'Union européenne, après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Le "SY A", amarré dans le port de Trieste dans le nord-est de l'Italie, serait le plus grand yacht privé à moteur à voile du monde. La police italienne chargée de la lutte contre la criminalité financière a affirmé qu'Andrei Melnichenko était "indirectement" propriétaire du yacht, "par l'intermédiaire d'une société basée aux Bermudes". Magnat multimilliardaire du charbon et de l'engrais, il a été inscrit en début de semaine sur une liste noire de l'Union européenne et fait l'objet d'un gel des avoirs et d'une interdiction de visa. La semaine passée, l'Italie a saisi des actifs d'oligarques russes d'une valeur d'environ 140 millions d'euros, dont le yacht "Lady M Yacht" d'une valeur de 65 millions d'euros appartenant à Alexei Mordashov, un oligarque russe proche de Vladimir Poutine. (Belga)