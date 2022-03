LPGA Tour: Nanna Koerstz Madsen prend la tête en Thaïlande

La Danoise Nanna Koerstz Madsen a pris la tête du Honda LPGA Thailand, tournoi de golf du circuit féminin américain, grâce à un troisième tour bouclé en 66 coups, six sous le par, vendredi, sur le Pattaya Old Course de Chonburi.

Koerstz Madsen, 27 ans, compte un coup d'avance sur la Française Céline Boutier et la Chinoise Xiyu Lin. Viennent ensuite à trois coups la Canadienne Brooke M. Henderson, la Mexicaine Gaby Lopez et la Japonaise Nasa Hataoka. Cette dernière et l'Australienne Su Oh, désormais 11e après un tour en 73 coups, occupaient la première place après le 2e tour. (Belga)