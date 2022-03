Oliver Naesen abandonne dans le final de la 7e étape

Oliver Naesen (AG2R Citroën) a abandonné dans le final de la septième étape de Paris-Nice samedi. Naesen roulait à l'arrière du peloton avant la montée finale du Col du Turini (14,9 km à 7,3%) avant d'abandonner.

En plus de Naesen, le Néerlandais Cees Bol (Team DSM),le Sud-Africain Stefan De Bod (Astana), l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty Gobert) et les Français Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl) et Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) ont aussi abandonné en cours d'étape. Plus tôt samedi, l'organisation avait déjà annoncé les abandons de Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty Gobert), l'Australien Michael Storer (Groupama-FDJ), le Kazakh Yevgeniy Fedorov (Astana), l'Allemand Max Walscheid (Cofidis), les Français Anthony Turgis et Geoffrey Soupe (tous deux TotalEnergies), le Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma) et le Luxembourgeois Kevin Geniets (Groupama-FDJ). Il ne reste plus que 96 coureurs en course sur cette 80e édition de la Course au Soleil qui s'achève dimanche. (Belga)