PGA Tour - Thomas Pieters 86e après le premier tour au Players Championship

Thomas Pieters occupe la 86e place partagée du "The Players Championship", épreuve du PGA Tour de golf dotée de 20 millions de dollars, à l'issue du premier tour disputé à Ponte Vedra Beach, samedi en Floride.

L'Anversois de 30 ans a rendu une carte de 73 coups, un au-dessus du par, après un eagle, quatre birdies et sept bogeys. Il était encore à trois sous le par à l'entame du 13e trou mais a réalisé quatre bogeys sur les cinq derniers trous. L'Anglais Tommy Fleetwood et l'Américain Tom Hoge partagent la tête avec une première carte de 66 coups. En raison d'orages et de fortes pluies, le programme du tournoi a été largement perturbé. Un certain nombre de joueurs ont dû ponctuer leur premier tour samedi matin. (Belga)