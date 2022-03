WTA Indian Wells - Alison Van Uytvanck battue en deux sets par Elena Rybakina au 2e tour

Alison Van Uytvanck s'est inclinée au deuxième tour du tournoi de tennis WTA 1.000 d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 8.369.455 dollars. Samedi en Californie, Van Uytvanck, 58e joueuse mondiale, a été battue en deux sets - 6-1, 7-5 - par la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 20), exemptée de premier tour en tant que tête de série N.17.Assez nettement dominée dans le premier set, la N.2 belge a tenu le choc jusqu'à 5-5 dans la seconde manche, moment choisi par la Kazakhe de 22 ans pour accélérer et prendre la mise en jeu de Van Uytvanck. Intraitable sur son service, avec 7 balles de break écartées, Rybakina a ensuite plié le match après 1h27 de jeu. En début de programme, Elise Mertens (WTA 23/N.20) n'a pas manqué son entrée en lice. La N.1 belge s'est imposée en deux petits sets - 6-2, 6-1 - et 68 minutes de jeu contre l'Ukrainienne Marta Kostuyk, 19 ans et 54e mondiale. Au 3e tour, Mertens, 26 ans, défiera l'Australienne de 28 ans Daria Saville (WTA 409), issue des qualifications, ou la Tunisienne Ons Jabeur, 27 ans et 10e joueuse du monde. (Belga)