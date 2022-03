Accident de train en RDC de jeudi: 75 morts, 125 blessés, selon un nouveau bilan

Un accident de train jeudi soir dans le sud-est de la République démocratique du Congo a fait 75 morts et 125 blessés, selon un nouveau bilan établi dimanche par l'entreprise publique de transport ferroviaire et diffusé par le ministère de la Communication.Le précédent bilan établi samedi faisait état d'au moins 60 morts, hommes, femmes et enfants, et 52 blessés. Le convoi accidenté, composé de 15 wagons, était un train de marchandises, mais à bord duquel avaient pris place plusieurs centaines de passagers clandestins, avait précisé samedi à l'AFP Manyonga Ndambo, directeur chargé des infrastructures à la SNCC, joint par téléphone depuis Lubumbashi. Le train venait de Luena, dans la province voisine du Haut-Lomami et se dirigeait vers la ville minière de Tenke. Il a déraillé jeudi soir à 23h50 au niveau du village de Buyofwe, à environ 200 km de Kolwezi, "à un endroit où il y a des ravins", dans lesquels sont tombés 7 des 15 wagons, avait-il ajouté. M. Ndambo a indiqué dimanche que la voie était dégagée depuis le début de la matinée mais que les wagons accidentés devaient encore être remorqués. Les raisons de l'accident n'ont pas été précisées par les autorités, mais la vétusté des rails en est vraisemblablement une des causes. (Belga)