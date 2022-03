Des décisions attendues lundi sur le prix des carburants et l'énergie

Des décisions sont à attendre dans "les prochaines heures", soit demain/lundi, sur les prix des carburants à la pompe et/ou sur ceux de l'énergie (électricité, gaz, mazout), entend-on en coulisses dimanche. Un kern consacré à l'énergie est d'ailleurs prévu lundi en fin d'après-midi. Il devra être l'occasion d'une "série de mesures choc", selon les mots utilisés dimanche par Pierre-Yves Dermagne sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi).

Des "mesures bazooka, comme l'a dit Paul Magnette", ajoute le vice-Premier, également ministre de l'Économie et du Travail. Le ministre socialiste comprend le besoin de mesures décisives, urgentes, mais réfute l'idée que le fédéral a trop traîné. "On ne décide pas de mesures à plusieurs milliards sur un coin de table", note-t-il, ajoutant que "le contexte européen" est également important. Il a été discuté jeudi et vendredi lors du sommet informel de Versailles. À l'issue de celui-ci, les dirigeants des 27 ont confié à la Commission européenne la tâche de préparer pour la fin du mois un catalogue d'options, dont celle d'introduire des plafonds de prix temporaires sur le marché de gros du gaz naturel. Le PS a affiché cette semaine ses demandes, que Pierre-Yves Dermagne a rappelées dimanche: une baisse de la TVA (à 6%) sur le gaz, telle qu'elle a été décidée (pour le moment temporairement) pour l'électricité, la prolongation et la"pérennisation" du tarif social (lui aussi temporaire, actuellement), et la création d'un tarif "moyen" pour l'énergie, entre le tarif social et le tarif normal, qui bénéficierait à "la classe moyenne inférieure". Le mazout, utilisé surtout en Wallonie (environ un ménage sur deux) pour le chauffage, devrait aussi être pris en main avec une réduction du prix final payé par l'utilisateur. Une baisse des accises sur l'essence est finalement avancée. (Belga)