Deux blessés dans une attaque au couteau au Musée d'art moderne de New York

Deux femmes ont été blessées samedi dans une attaque au couteau dans le Musée d'art moderne de New York (MoMa), qui a été évacué, a indiqué la police.Les deux blessées "se trouvent dans un état stable" et ont été transportées dans un hôpital des environs, a indiqué un porte-parole de la police new-yorkaise à l'AFP. Selon la chaîne NBC, leurs jours ne sont pas en danger. Personne n'a été arrêté après cette attaque, survenue à 16H16 (22H16 HB) et dont on ignore à ce stade les motifs, a précisé la police. Les médias américains ont cependant affirmé qu'un suspect a été identifié. Sur Twitter, la police a demandé aux habitants d'éviter le quartier où se trouve le MoMa. (Belga)