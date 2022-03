Inval Oekraïne - Plusieurs explosions à Lviv dimanche matin

Plusieurs explosions ont retenti dimanche matin à Lviv, jusqu'en Pologne voisine, a constaté un journaliste de l'agence de presse allemande DPA basé à Przemy?l, à moins de 100 km de la frontière ukrainienne. Selon les médias locaux ukrainiens, cette ville de l'ouest du pays qui sert de refuge à de nombreux civils fuyant la guerre a été la cible de tirs de roquettes.D'après le média ukrainien de langue anglaise The Kyiv Independent, des bombardements ont touché toutes les régions de l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche. Les sirènes anti-aériennes, appelant la population à s'abriter rapidement, ont retenti à Lviv, Poltava (centre-est), Kharkiv (est), Kramatorsk (est), Jytomyr (nord-ouest), Odessa (sud), Zaporijjia (sud-est), Tchernihiv (nord), Dnipro (est) et dans la capitale Kiev. Le président russe Vladimir Poutine a lancé une invasion de l'Ukraine le 24 février à partir des territoires séparatistes pro-russes de l'est, sous prétexte de "dénazifier" sa voisine et le régime pro-occidental du président ukrainien Volodymyr Zelensky. (Belga)