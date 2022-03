Invasion de l'Ukraine - L'alimentation électrique du site nucléaire de Tchernobyl rétablie

L'alimentation électrique du site nucléaire de Tchernobyl a été rétablie dimanche, a annoncé l'agence nucléaire ukrainienne Energoatom, citant le ministre ukrainien de l'Energie."Aujourd'hui, grâce aux efforts incroyables des spécialistes d'Ukrenergo (l'opérateur ukrainien du site), nos ingénieurs nucléaires et nos électriciens ont réussi à rétablir l'alimentation électrique de la centrale de Tchernobyl, saisie par les occupants russes", a indiqué le ministre, Guerman Galouchtchenko, dans un communiqué publié par Energoatom. "Désormais, les systèmes de refroidissement des assemblages combustibles vont fonctionner de nouveau normalement, et plus grâce à des générateurs de secours", a-t-il ajouté. Mercredi, Ukrenergo avait annoncé que la centrale, à l'origine de la plus grave catastrophe nucléaire civile en 1986, avait "été complètement déconnectée du réseau électrique en raison des actions militaires de l'occupant russe". L'Agence internationale de l'énergie atomique avait toutefois indiqué que cet incident ne présentait "pas d'impact majeur sur la sécurité", alors que le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba avait averti que la centrale disposait de générateurs de secours d'une capacité de 48 heures seulement. Le site de Tchernobyl, situé dans une zone d'exclusion, comprend des réacteurs qui ont été déclassés après 1986, dont le réacteur numéro 4 recouvert d'un sarcophage, et des dépôts de déchets radioactifs. (Belga)